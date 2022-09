Dlaczego drzwi pralki są wklęsłe? Odpowiedź może zaskoczyć

Dlaczego pralka ma wklęsłe drzwi? Tiktokerka wyjaśnia

Pewna tiktokerka, która prowadzi profil o nazwie renduh i jest techniczką sprzętu AGD, wyjaśniła powód w jednym ze swoich nagrań. Okazuje się, że rozwiązanie zagadki jest bardzo proste. Jak wyjaśniła ekspertka, gdyby pralka miała płaskie drzwi, ubrania dostawałyby się pomiędzy uszczelkę, zwaną "fartuchem" a drzwi, a to mogłoby uszkodzić odzież, a także samo urządzenie. To dlatego pralki ładowane od góry mają płaskie drzwiczki – w nich ubrania nie mają, o co zahaczyć.