Dlaczego pies podnosi łapę przy sikaniu? Nie robi tego bez powodu

Spacer jest dla psa nie tylko możliwością załatwienia swoich potrzeb fizjologicznych, ale także zaznaczeniem terenu. Miłośnicy czworonogów być może zwrócili uwagę na fakt, że w trakcie przechadzki psy oddają znacznie więcej moczu niż suczki. Jednak dlaczego samce tak często podnoszą łapę do góry?

Zarówno dzikie psy, jak i wilki, od zarania dziejów wykorzystywały zapach swojego moczu do oznaczania terytorium . Kiedy na terenie zajmowanym przez dane stado pojawiał się nowy osobnik, jego obecność była natychmiast wyczuwalna. Dzięki temu wataha mogła natychmiast pozbyć się nieproszonego gościa.

Oznaczanie terytorium służyło również do ustalania granic i zapobiegało konfliktom między zwierzętami. Chociaż z czasem człowiek oswoił psy i przekształcił je w lojalnych towarzyszy domowych, ich instynktowne zachowania nie uległy zmianie.

Psy w rzeczywistości podnoszą łapę wyżej, by sprawiać wrażenie, że są większe w oczach swoich rywali . Podnosząc ślad moczu na większą wysokość, sprawiają, że inne psy mogą sądzić, iż ich poprzednik był dużym osobnikiem.

Okazuje się, że jeśli czworonóg nasika wyżej, to zapach moczu utrzyma się znacznie dłużej, niż gdyby załatwił swoją potrzebę bezpośrednio na ziemię. Uryna, która natychmiast trafi na trawnik, szybko wsiąknie w glebę, a zapach danego psa nie będzie wyczuwalny. To dlatego nasi pupila bardzo często załatwiają swoje potrzeby przy słupkach, hydrantach, drzewach czy budynkach.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!