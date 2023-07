Dlaczego samochód gaśnie w trakcie jazdy? Nie zawsze chodzi o silnik!

Jeżeli samochód zaczyna gasnąć podczas dojazdu do skrzyżowania lub na postoju, a więc kiedy zdejmujesz nogę z gazu, to może być oznaką awarii silniczka krokowego przepustnicy. To właśnie on umożliwia pracę silnika na wolnych obrotach, pomimo całkowitego zamknięcia przepustnicy. Jeżeli element ten nie jest z nią zintegrowany z przepustnicą, to koszt naprawy będzie niewielki.