Dlaczego zęby mogą robić się żółte? Dentysta wskazał częsty błąd

Żółte zęby to problem wielu z nas. Często nawet drogie pasty wybielające nie są w stanie nas przed tym uchronić. Na szczęście istnieją proste i do tego też tanie sposoby, aby temu zaradzić.

Każdy z nas stara się dbać o zęby. Często inwestujemy w drogie pasy wybielające, mając nadzieję, że w końcu będziemy mogli naprawdę szeroko się uśmiechnąć. Doktor Ferakh Hamid, który od ponad 20 lat pracuje jako dentysta, w rozmowie z Leeds zdradził, że niezwykle ważne jest to, jak przygotowujemy swoją szczoteczkę przed samym szorowaniem uzębienia.

Nie jest tajemnicą, że zęby należy myć przynajmniej dwa razy dziennie. W idealnym świecie powinniśmy szorować je po każdym posiłku. Okazuje się jednak, że nie zawsze powinniśmy robić to od razu po jedzeniu.

