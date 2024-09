Magdalena Wójcik urodziła się 20 września 1969 roku w Warszawie. Ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Warszawie, a także Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Wystąpiła w produkcjach takich jak "Kronika wypadków miłosnych", "Kolory Kochania" czy "Za co?".

Jak wyznała w rozmowie z tygodnikiem "Świat i Ludzie", były mąż był jej drugą, wielką miłością. Choć nie powiedziała wprost, kto był pierwszą, można się domyślić, że chodzi o Artura Żmijewskiego. Poznali się jeszcze na studiach i szybko w sobie zakochali. Ich związek nie przetrwał. Aktor wrócił do swojej byłej dziewczyny, z którą do dziś tworzy szczęśliwe małżeństwo.

Mógł to być też nieżyjący już Jacek Chmielnik, którego poznała pod koniec lat 80., na planie "Kolorów kochania". Aktor opowiedział o tym w rozmowie z "Życiem na gorąco".

Aktorka nigdy nie ukrywała, że rozwód wiele ją kosztował. Nie potrafiła już zaufać mężczyznom. Od czasu rozstania pozostaje szczęśliwą singielką, co niejednokrotnie podkreślała w udzielonych wywiadach.

