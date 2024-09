Dzieliło ich 27 lat. Nikt nie dawał im szans

"Barwy ochronne", "Za ścianą", "Persona non grata" czy "Matka królów" to tylko kilka filmów, w których wystąpił Zbigniew Zapasiewicz. Choć był uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, długo nie miał szczęścia w miłości. Cztery razy stawał na ślubnym kobiercu.

Pierwszą żoną aktora była Mirosława Dubrawska. Pracowali razem w teatrze. Pobrali się w latach 50. Ich związek nie przetrwał próby czasu. Rozstali się w zgodzie i do końca życia pozostali przyjaciółmi.

Po rozwodzie poznał Krystynę Maciejewską, również aktorkę. Pobrali się w drugiej połowie lat 60. Ich związek nie należał do udanych. Maciejewska była zazdrosna o sukcesy zawodowe męża. Zaczęły się kłótnie, które z czasem przerodziły się w głośne awantury. To właśnie wtedy Zapasiewicz zaczął koić smutki w alkoholu. Ostatecznie małżeństwo nie przetrwało.

W latach 70. Zapasiewicz miał już status gwiazdy. Podczas jednej z prób do spektaklu poznał Iwonę Słoczyńską. Podobno aktor zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia.

Zbigniew Zapasiewicz był wykładowcą na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Poznał tam Olgę Sawicką, 23-letnią studentkę, która zawróciła mu w głowie. To dla niej postanowił rozwieść się z trzecią żoną. Duża różnica wieku (27 lat) nie stanęła im na przeszkodzie.

Zakochani początkowo nie mieli gdzie mieszkać, jednak z czasem wprowadzili się do mieszkania na warszawskiej starówce. Małżeństwo z młodą aktorką zmotywowało go do zerwania z alkoholem. Choć nikt nie dawał im szans, udowodnili, że łączy ich prawdziwa miłość.