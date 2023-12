Do czego jesteśmy zdolni w imię miłości? Czy namiętność popycha nas do czynów, których nie zrobilibyśmy w imię niczego innego?

A już teraz zapraszamy Państwa na [Things We Do for] LOVE. Uroczysta premiera odbyła się się w Teatrze 6.piętro w sobotę 25 listopada 2023 r. Autor, Alan Ayckbourn tak wypowiada się o swoim dziele: "To sztuka, w której namiętny romans między dwojgiem ludzi niszczy wszystko wokół nich. W imię miłości można robić rzeczy, których nigdy nie zrobiłoby się w imię niczego innego; w tym zdradzać przyjaciół, kłamać i oszukiwać. Zadziwia mnie fakt, że niektóre z najgorszych ludzkich zachowań są udziałem właśnie zakochanych." Czy to rzeczywiście rzecz o miłości, czy raczej o niszczącej fascynacji, zdecydujecie Państwo sami po obejrzeniu spektaklu. Zobaczyć go warto, bo, jak zapewniają krytycy The Sunday Times, ta sztuka to "arcydzieło tragicznej komedii i komicznej tragedii".