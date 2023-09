Do czego służą dziurki w trampkach? Nie są to wywietrzniki

Do czego wiec służą dziurki w trampkach? Jak się okazuje, służą one... lepszej stabilizacji kostki. Z uwagi na to, że trampki pierwotnie były z myślą o koszykarzach, umieszczono je w obuwiu po to, aby sportowcy mogli przeciągnąć przez nie sznurówki. Wówczas buty stawały się ciaśniejsze i stabilizowało stopę w okolicy stawu skokowego. Co prawda, nikt już nie wiąże tak butów, jednak firmy nadal umieszczają dodatkowe dziurki w butach. To ukłon w stronę oryginalnego, kultowego już projektu.