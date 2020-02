Do czego służy szuflada pod piekarnikiem? Odpowiedź może zaskoczyć

Zazwyczaj w szufladzie pod piekarnikiem przechowujemy patelnie, blaszki do ciast, patelnie czy instrukcje urządzenia. Okazuje się jednak, że służy ona zupełnie do czegoś innego.

Szuflada pod piekarnikiem w większości domów pełni funkcję schowka. Według zaleceń producentów w szufladach grzewczych nie powinno się jednak przechowywać instrukcji obsługi sprzętów kuchennych czy drewnianych desek. Przestrzegają oni, by nie trzymać niczego łatwopalnego. W jaki sposób możemy więc zagospodarować to miejsce? Odpowiedź jest prosta i niezwykle przydatna.

Co przechowywać w szufladzie pod piekarnikiem?

Została ona zaprojektowana z myślą o tym, żeby podtrzymywać ciepło przygotowywanych potraw. To wspaniała skrytka na ciasto, aby nie opadło. Szuflada kontroluje poziom wilgotności, dlatego włożona do niej potrawa nie będzie sucha i niesmaczna. Jeśli planujemy wielodaniowy obiad dla gości warto z niej skorzystać. Na przykład przechować mięso, by nie wystygło w czasie oczekiwania na to, aż ziemniaki się ugotują. Krótko mówiąc, jest to szuflada, w której można umieścić danie po upieczeniu, aby utrzymało ciepło, aż do momentu podania na stół.