DO POLO PO… duuużą i chrupiącą bagietkę Brigitte. Odkryj przepisy na pyszne kanapki!

Śniadanie z bagietką to klasyka francuskiego poranka. Francuzi uwielbiają połączenie chrupiącej bagietki z marmoladami i innymi smarowidłami do pieczywa, co tworzy prosty, lecz satysfakcjonujący posiłek. W POLOmarkecie znajdziesz dżemy i konfitury marki własnej Zaczarowany Ogród, które wyśmienicie pasują do słodkiego śniadania. Jeśli jednak masz ochotę na coś bardziej wyrafinowanego, a jednocześnie łatwego w przygotowaniu, koniecznie wypróbuj przepis na kanapkę z serkiem mascarpone i brzoskwiniami.