Kontrowersyjny trend zalewa ulice. Spójrzcie na strój Kwaśniewskiej

Jeszcze kilka lat temu to było nie do pomyślenia, aby w pracy pojawić się w piżamie. Dziś jednak nie tylko z dumą nosimy je na różne okazje, ale również możemy mieć pewność, że idealnie wpisujemy się w obowiązujące trendy.

Warto wiedzieć, że w przypadku ubrań, które same w sobie są już bardzo strojne, lepiej jest zrezygnować z wyrazistej biżuterii. Kwaśniewska najwyraźniej również kieruje się tą zasadą, bowiem do wzorzystego kompletu dobrała subtelne, złote kolczyki oraz naszyjnik z zawieszką w kształcie serca.

W pandemię pokochaliśmy stroje, w których czujemy się przede wszystkim wygodnie. To jednak po latach się nie zmieniło, dlatego coraz więcej z nas zaczęło nosić dresy, a nawet piżamy jako bazy swoich codziennych oraz wizytowych stylizacji.

Modny look z piżamą w roli głównej

Jak stworzyć modny look z piżamą?

