Doda ma problemy ze słuchem. "Zaraz oszaleję"

Doda poskarżyła się w mediach społecznościowych, że od kilku dni przeraźliwie piszczy jej w uszach. Póki co wizyta u lekarza nie pomogła. Musi podjąć kolejne kroki. — Zaczęło mi piszczeć w obu uszach. I to coraz głośniej — oznajmiła na Instastory piosenkarka.

— Jutro mam kolejne badania słuchu i ucha wewnętrznego. Najważniejsze jest to, żeby zadziałać w ciągu 24 godzin, gdyby to była głuchota. Dostałam lek sterydowy. Zaraz oszaleję. Zaczęło mi piszczeć w obu uszach. I to coraz głośniej — oznajmiła w nagraniu.