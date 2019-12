Doda święta Bożego Narodzenia spędzi z rodziną. Choroba rodziców wszystko zmieniła

Doda zwykle w święta, zamienia się w Grincha. Piosenkarka nie przepada za Bożym Narodzeniem i otwarcie mówi, że najchętniej odwołałaby je i spędziła ten czas na gorącej wyspie Jednak po tym, jak zdiagnozowano u jej rodziców raka, zdecydowała, że już nigdy nie zostawi ich święta.

– Ja w ogóle nie lubię świąt Bożego Narodzenia! W ogóle na nie nie czekam, drażni mnie to! Smuci mnie to! Jakbym mogła, to bym się zamieniła w tego zielonego Grincha, który odwołuje święta – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".