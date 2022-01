Doda chciała mieć dziecko z Radosławem Majdanem? "Byłam w stanie się poświęcić"

- Radosław spotykając mnie w wieku trzydziestu jeden zatrzymał się w miejscu. Jak mówi moja babcia: gdy głowa łysieje, dupa szaleje. (...) Łudzisz się, cały czas, no bo to jest miłość. Ja byłam na maksa zakochana. Teraz mogę z biegiem czasu stwierdzić, że to toksyczna miłość była, toksyczne zauroczenie. Jak można kochać kogoś, kto ci przynosi więcej cierpień niż miłości - wyznała przed laty w rozmowie z Plejadą.