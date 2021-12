Sylwia Bomba skomentowała rozwód Dody. Oto co myśli na ten temat

– Myślę sobie, że jest jeszcze taka jedna ważna rzecz. Mogę o niej powiedzieć w odniesieniu do Martyny i do Dody. Kobiety, które sobie w życiu dobrze radzą, które są publiczne, które mają swoje pasje, spełniają się zawodowo. Myślę sobie, że mężczyźni takich kobiet trochę się boją. Takie kobiety mają też własne zdanie, więc z taką kobietą czasem trzeba dyskutować. I że takie kobiety nie mają łatwo. (…) A do tego wszystkiego jest jeszcze zawsze ten blask fleszy, który też pewne rzeczy wypacza, przeinacza, manipuluje – powiedziała Bomba dla "Faktu".