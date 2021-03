Doda narzeka, że nie może schudnąć. Artystka przytyła na wakacjach

Zdrowy styl życia

"Cukru nie jem od 15 lat, nabiału od ponad 6 (...). Samodyscyplina, higiena życia, wysiłek, konsekwencja to jest coś, co ja PO PROSTU LUBIĘ. Mnie nie daje satysfakcji kiedy zjem fastfood, mi daje satysfakcję kiedy tego nie zrobię. Taka już jestem. I nie, nie czuje żadnych wyrzeczeń, jedyne co czuje to dumę. Jem systematycznie, wartościowe produkty, zbilansowane posiłki. Sen i jedzenie jest dla mnie najważniejsze" - wyjaśniła w mediach społecznościowych.