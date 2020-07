Doda, nie zostawia suchej nitki na chirurgach plastycznych. "Wyobrażacie to sobie?" – pyta oburzona

Dorota Rabczewska jest inspiracją dla wielu kobiet. Ostatnio opisała sytuację, w której po spotkaniu z fanką, odkryła jak ta, została oszukana przez lekarza medycyny estetycznej."Poszła do lekarza z moim zdjęciem i lekarz powiedział, że aby uzyskać efekt takich kości policzkowych, to na pewno wycięłam sobie tłuszcz z policzków i że on też jej proponuje to zrobić. Wyobrażacie to sobie? Laska sobie wycięła od środka policzki" – powiedziała na nagraniu na swoim profilu na Instagramie piosenkarka. Dodała, że jej film ma być przestrogą dla fanek.