Doda została coachem. Psychoterapeutka powiedziała, co o tym myśli

"Odkąd pamiętam, moi fani pytają mnie: skąd masz tyle siły, skąd bierzesz tyle pozytywnej energii, jak to możliwe ze każdą porażkę potrafisz przekuć w sukces? Odpowiedź brzmi: nie mam jej, brakuje mi jej, czasami czuje wręcz odwrotnie! Ale jest coś, co zawsze sprawia, że spadam na cztery łapy i kocham życie. I tego na podstawie moich życiowych wzlotów i upadków chce was nauczyć. Dlatego od września ruszam z moimi autorskimi warsztatami, które przygotowałam wraz z panią psycholog (swoją drogą psychologia zawsze była moją ogromną pasją). Co tydzień przez godzinę, będę się z Wami spotykać w serwisie Usescrypt i na żywo robić to, co umiem najlepiej (bo musiałam robić to całe życie sama sobie): motywować" (pis. oryg.).