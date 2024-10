Doda zrobiła furorę na gali. Przyszła w pończochach

I choć każda z nich starała się zabłysnąć stylizacją, to chyba największą furorę zrobiła Doda , która tym razem zrezygnowała z ekstrawagancji na rzecz zmysłowości godnej femme fatale. Błyszczącą satynę połączyła z bieliźnianym elementem garderoby.

Doda postawiła na total look w jednym z najmodniejszych kolorów na jesień 2024, czyli czekoladowym brązie . To już była połowa sukcesu. Główny element stylizacji piosenkarki stanowiła minisukienka z długim rękawem i półgolfem. Kreacja wykonana z połyskującej satyny została uzupełniona w talii skórzanym paskiem.

Jednak nie sposób nie zwrócić uwagi, iż nie była to zwykła sukienka mini, a model zakończony podłużnymi paskami materiału, które łączyły się z półprzezroczystymi pończochami . Czyżby rajstopy (tak lansowane w zeszłym sezonie jesienno-zimowym) miały pójść w odstawkę? Uzupełnieniem looku Dody były czółenka "slingback" na szpilkach.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!