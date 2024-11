Dodaj do ciepłej wody i wymocz stopy. Będą gładkie jak nigdy

Pękanie pięt to kłopot, z którym zmagają się osoby w różnym wieku. Gruba skóra na stopach często ulega rogowaceniu, co prowadzi do bolesnych pęknięć. Może pomóc moczenie stóp z dodatkiem oleju z awokado. Wypróbuj, a wizyta u podologa nie będzie konieczna.