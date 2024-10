Masz zmęczone nogi? Wykorzystaj ten produkt z kuchni

Oregano i jego niezwykłe działanie

Oregano ma wszechstronne zastosowanie w kilku dziedzinach naszego życia. Bo oprócz tego, że nadaje smaku wielu potrawom, to jeszcze możesz go wykorzystać w walce z problemami skórnymi, żołądkowymi oraz jest zbawienny dla stóp i nóg. Posiada ono szczególnie właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwzapalne, które zniwelują wiele dolegliwości.

Regularne korzystanie z tej przyprawy może pomóc pokonać zmęczone i ociężałe nogi oraz ich obrzęki. Sprawdzi się także w redukcji stanów zapalnych i bólu mięśni po intensywnym wysiłku. Najprościej mówiąc, jest to świetny sposób na regenerację i zrelaksowanie nóg oraz stóp, a także przyniesienie im szybkiej ulgi. Poprawę zauważymy już od pierwszego zastosowania. Oregano swoje niezwykłe działanie odnajduje również w walce z grzybicą i bakteriami. Nie tylko pomaga w utrzymaniu prawidłowej higieny stóp, bo potrafi też łagodzić podrażnienia, swędzenie, czy zrogowacenia.

Jak wykorzystać oregano?

Korzystanie z tego środka jest bardzo proste i możemy zrobić to na kilka sposobów. Po pierwsze możemy dodać je do kosmetyków pielęgnacyjnych takich jak krem do stóp. Wystarczy dolać do niego kilka kropel olejku z oregano, wymieszać a potem bezpośrednio wetrzeć w stopy. Taka mieszanka stopniowo będzie wyniszczać bakterie i grzyby namnożone na skórze.

Drugą opcją będzie kąpiel. Wystarczy do gorącej wody dodać oregano i gotować przez kilka minut. Może być świeże, suszone lub takie w postaci olejku. Następnie poczekać, aż napar będzie gotowy. Wlej go do miski i połącz z ciepłą wodą. W taki sposób mocz swoje stopy nawet do 20 minut. Po całej kuracji wytrzyj stopy, aby były suche. Takie kąpiele potrafią zdziałać cuda, jednak w przypadku otwartych ran, czy poważnych infekcji należy skonsultować się z lekarzem.

