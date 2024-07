Dodaj do mielonych. Lepszych nie jadłaś

Kotlety mielone to nieodłączny element niedzielnego stołu. Najczęściej podajemy je z ziemniakami i surówką z buraków lub mizerią. Przygotowanie mielonych jest naprawdę proste, a z przepisem poradzi sobie nawet początkujący kucharz.

Jeśli marzysz o pulchnych i soczystych mielonych, wypróbuj poniższy przepis. Wystarczy, że dodasz do masy pewnego sekretnego składnika , a kotlety wyjdą jak te u babci.

Klasyczne kotlety mielone składają się z kilku ogólnodostępnych składników — mięsa mielonego, bułki tartej, jajka i cebuli. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej. Część z nas robi je wyłącznie na bazie mięsa wieprzowego, podczas gdy inni dodają do nich nieco wołowiny. Istotnym składnikiem jest też cebula, która nadaje charakterystycznego, słodkiego posmaku. Nada się zarówno surowa, jak i ta podsmażona. Z kolei jajko "scala" masę, sprawiając, że kotlety nie rozwalają się zaraz po usmażeniu.

Jest to podstawowy przepis, który można dowolnie modyfikować. Do masy można dodać także ser, warzywa czy… owoce, np. jabłko. Ten nieoczywisty składnik sprawi, że kotlety będą miękkie, puszyste i niezwykle soczyste . Smak jabłka będzie niemal niewyczuwalny, o ile użyjemy kwaśnej odmiany, np. szarej renety, antonówki czy papierówki.

Jabłko należy obrać, zetrzeć na tarce o małych oczkach, odcisnąć z nadmiaru soku, a następnie dodać je do masy i dokładnie wymieszać całość.

500 g mięsa mielonego (np. wieprzowo-wołowego)

1 cebula

1 małe jabłko

1 jajko

2 ząbki czosnku

bułka tarta

olej

sól, pieprz i majeranek do smaku

Jak przygotować takie kotlety? Wyciągnij dużą miskę i dodaj do niej mięso, jajko i przyprawy. Obierz jabłko, zetrzyj je na tarce o małych oczkach i pozbądź się nadmiaru soku. Tak przygotowany owoc dodaj do masy. W międzyczasie pokrój cebulę w kostkę i posmaż ją na patelni. Kiedy stanie się rumiana, dodaj ją do masy razem z przeciśniętym przez praskę czosnkiem.