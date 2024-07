Dodaj łyżkę do szamponu. Włosy od razu odbiją od nasady

Wciąż wiele z nas zastanawia się, jak okiełznać np. oklapnięte pasma. Okazuje się, że istnieje sposób, aby nadać im objętości. Nie potrzebujesz do tego pianek, pudrów czy specjalistycznych sprayów. Wystarczy jeden produkt, który najprawdopodobniej masz już w swojej kuchennej szafce.

Obecnie wybór kosmetyków dedykowanym włosom może przyprawić o zawrót głowy. Możemy wybierać spośród setek naturalnych, specjalistycznych czy medycznych szamponów, które są dedykowane konkretnym potrzebom skóry głowy. Niestety nie należą one do najtańszych.

Jak wykorzystać ją do mycia włosów? To bardzo proste. Wystarczy, że dodasz łyżkę sody oczyszczonej do porcji szamponu, a następnie dokładnie połączysz ze sobą oba produkty. Gotową mieszankę nanieś na mokre włosy i dokładnie je umyj, wykonując przy tym masaż głowy. Spłucz ją po minucie, nałóż odżywkę i wysusz głowę. Pamiętaj jednak, że ta metoda sprawdzi się jedynie przy zdrowej skórze głowy. W przypadku jakiegokolwiek przesuszenia, podrażnienia czy uczulenia, soda mogłaby tylko zaostrzyć ten stan.