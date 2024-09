Ok, rozumiem

Dodaj odrobinę i podlej wrzosy. Będą kwitły aż do listopada

Wrzosy to jedne z najpopularniejszych roślin, które jesienią zdobią wiele ogrodów i balkonów. Jeśli chcesz, aby długo zachwycały swoim wyglądem, podlej je domową odżywką.

Wrzosy to roślina z rodziny wrzosowatych. Występują w całej Europie, a także w niektórych regionach Azji i Afryki. Są bardzo proste w uprawie. Odpowiednio zadbane odwdzięczają się gęstymi, różowo-liliowymi bądź fioletowymi kwiatami. Stanową prawdziwą ozdobę balkonu lub ogrodu. Jak wydłużyć ich życie? Poznaj przepis na domową odżywkę do wrzosów.

Jak dbać o wrzosy?

Wrzos to jedyna roślina wieloletnia. Mimo to zdarza się, że nie jest w stanie przetrwać nawet roku. Najczęstszym powodem jest nieodpowiednia pielęgnacja rośliny. Jak dbać o wrzosy? Zapewnij im odpowiednią ziemię. Najlepiej rozwijają się w lekkiej, torfowej, przepuszczalnej ziemi o kwaśnym pH. Po zakupie warto przesadzić je do większej doniczki z drenażem, która zapobiegnie przelaniu korzeni.

Istotne jest także stanowisko. Wrzosy powinno umieścić się w ciepłym, osłoniętym od wiatru miejscu. Należy uprawiać je na zewnątrz, bowiem wrzosy nie nadają się do trzymania w domu. Zwiędną po kilkunastu dniach.

Najważniejszym zabiegiem jest podlewanie. Jak często podlewać wrzosy? Wszystko zależy od pory roku. Późnym latem trzeba robić to codziennie, używając do tego niewielkiej ilości wody. Jesienią co 3-4 dni. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne.

Dodaj do wrzosów. Będą kwitły aż do późnej jesieni

W zależności od gatunku wrzosy mogą cieszyć oczy nawet do listopada. Jeśli chcesz, żeby kwitły jak najdłużej, przygotuj tę prostą odżywkę ze składników, które najprawdopodobniej masz już w domu.

Potrzebujesz miękkiej i odstanej wody (np. deszczówki) oraz odrobiny soku z cytryny. Wyciągnij 1,5 l butelkę i wypełnij ją wodą. Dodaj do niej łyżeczkę soku z cytryny i dokładnie wymieszaj całość. Tak przygotowaną odżywką podlej wrzosy. Zabieg powtarzaj raz na dwa tygodnie, a roślina będzie kwitnąć aż do listopada. To zasługa kwasu cytrynowego, który dogłębnie odżywia wrzosy i wydłuża okres ich trwałości.

