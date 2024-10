Dodaj do wody i wymocz stopy. Pomoże na haluksy

Haluksy to więcej niż tylko zmiana w wyglądzie stopy. Deformacja objawia się zgrubieniem skóry, odciskami czy stanem zapalnym wokół palucha. W przypadku zaawansowanych zmian może dojść do pojawienia się bólu oraz zaburzeń biomechaniki chodu. Choć głównie kojarzone są z kosmetyczną niedoskonałością, mogą powodować silny ból. Problem ten dotyczy wielu osób, szczególnie kobiet.

Do najczęstszych przyczyn powstawania haluksów zalicza się czynniki genetyczne, nieodpowiednie obuwie, nadwaga oraz wady postawy. Leczenie haluksów może przebiegać zarówno w sposób operacyjny, jak i nieoperacyjny. W przypadku mniej zaawansowanych zmian zaleca się leczenie domowe, które obejmuje różne metody, takie jak noszenie odpowiedniego obuwia, wkładki ortopedyczne i ćwiczenia fizyczne.

W walce z haluksami pomocne mogą być specjalne aparaty ortopedyczne, a w przypadkach dużego dyskomfortu warto zwrócić się do lekarza. Istnieją jednak domowe sposoby na haluksy, które przyniosą ulgę.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!