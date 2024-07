Polki noszą je na potęgę. Podolog ostrzega szczególnie przed jednymi

- Jestem na nie - oznajmia w rozmowie z WP Kobieta podolog Olga Legkoszkur, pytana o to, czy klapki są odpowiednim wyborem dla naszych stóp na lato.

Na początku zwraca uwagę przede wszystkim na podeszwę, która - jak tłumaczy, jest zbyt płaska i zbyt cienka. Potem przechodzi do braku odpowiedniej amortyzacji stóp.

- Przykładem mogą być tu buty typu crocsy, które z tyłu posiadają pasek, utrzymujący piętę. W ewentualności także znane birkenstocki. To musi być obuwie, które utrzymuje stopę, nogę i pozwala nam na prawidłowy chód - tłumaczy w rozmowie z WP Kobieta.

Jak dodaje, klapki wywołują zazwyczaj stopom szkody, które da się "naprawić". W niektórych przypadkach mogą jednak doprowadzić do deformacji palców i stóp.

