Dodaj do wody. Wystarczy kilka kropel, by storczyk rósł jak nigdy wcześniej

Uważaj na sąsiadów

W uprawie storczyków ważne jest również to, by zapewnić roślinie odpowiednich sąsiadów. Oznacza to, że nie należy trzymać w bliskim sąsiedztwie odświeżaczy powietrza oraz cytrusów. Dlaczego? Wytwarzają one etylen, który sprawia, że storczyki o wiele szybciej zaczynają przekwitać, dlatego by cieszyć się pięknymi kwiatami, warto wziąć sobie tę radę do serca.