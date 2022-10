Dodaj drożdże i podlewaj tuje. Będą rosły jak szalone

Jesień to dobry czas, by zwrócić uwagę na szczególne potrzeby naszych roślin i pomóc im przetrwać nadciągającą zimę. Tuje do prawidłowego wzrostu oraz zdobycia odporności na mroźne dni potrzebują odpowiednich składników mineralnych, które możemy dostarczyć roślinie wraz z nawozem - i to domowej roboty. Dzięki tym składnikom tuje będą odpowiednio zaopiekowane.