Dodaj jedną tabletkę do prania. Firanki będą jak nowe

Firanki, niczym delikatna mgiełka, dodają wnętrzom lekkości i subtelnego uroku. Jednak z czasem, pod wpływem kurzu, promieni słonecznych czy osadzającego się pyłu, tracą swój pierwotny blask. Warto również pamiętać, że na firankach osadza się kurz i pyłki z zewnątrz, co może wzmacniać alergię.

Na internetowych forach wiele osób poleca pranie firanek z dodatkiem sody oczyszczonej, która świetnie sprawdza się w wybielaniu i wywabianiu żółtych plam na ubraniach. W przypadku prania delikatnych firanek również można ją zastosować, wsypując ją bezpośrednio do bębna pralki.

Aspiryna, dostępna zarówno w saszetkach, jak i w tabletkach, to sekretny składnik skutecznego prania firanek. Tabletki przed dodaniem do prania warto rozkruszyć. Wystarczy wsypać aspirynę do bębna pralki razem z firankami i ustawić delikatny program.