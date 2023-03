Dodaj kilka kropel do wody. Po żółtych liściach nie będzie śladu

Aby fikus rósł zdrowo, należy postawić go w nasłonecznionym miejscu (ale nie w takim, który narazi roślinę na bezpośrednią styczność z promieniami słonecznymi). Latem z powodzeniem można wystawiać go na balkon czy taras, pamiętając jednak o zabraniu na noc do domu, ponieważ jest to roślina bardzo wrażliwa na spadki temperatury.