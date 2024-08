Dodaj szczyptę. Zapomnisz o pryskającym oleju

Smażenie to jedna z najszybszych metod obróbki termicznej potraw. Wystarczy wlać olej na patelnię, rozgrzać go i umieścić na niej wybrany produkt, aby po kilku minutach był gotowy do spożycia.

Zdarza się, że w trakcie smażenia rozgrzany tłuszcz zaczyna pryskać na wszystkie strony. Osadza się na kuchence, płytkach, blacie czy na skórze. Okazuje się, że istnieje prosty sposób, aby całkowicie wyeliminować ten problem.

Wsyp na patelnie. Tłuszcz nie będzie pryskał

Tłuszcz jest nieodłącznym elementem smażenia. Najczęściej sięgamy po olej słonecznikowy lub rzepakowy czy też smalec. Ilość tłuszczu powinna być dostosowana do rodzaju przygotowywanej potrawy. W przypadku warzyw używamy go znacznie mniej niż podczas smażenia mięsa, np. schabowego.

W trakcie smażenia tłuszcz osiąga tak wysoką temperaturę, że zaczyna "strzelać". Ten efekt przybiera na sile, jeśli na patelnie dostanie się nawet niewielka ilość wody. Jest jednak sposób, żeby olej w ogóle nie pryskał.

Żaneta Grela jest popularną instagramerką, publikującą jako @zielony_porzadek_. Na swoim profilu dzieli się poradami dotyczącymi sprzątania i utrzymywania porządku. W jednym ze swoich ostatnich postów pokazała jak ograniczyć pryskanie tłuszczu. Potrzebujesz tylko jednego produktu, który z pewnością masz już w swoim domu. Tym produktem jest sól.

Wsyp na patelnię, a tłuszcz przestanie pryskać © Instagram | @zielony_porzadek_

"Wystarczy wsypać odrobinę soli na gorący olej, a pryskanie natychmiast ustanie" - czytamy na Instagramie. Publikacja zebrała ponad 500 polubień.

Jaki jest najlepszy tłuszcz do smażenia?

Podczas smażenia dochodzi do wielu reakcji chemicznych, które wpływają na kolor, konsystencję czy wartość odżywczą przygotowywanej potrawy. W tym celu warto wybrać tłuszcz o najwyższym punkcie dymienia. To wskaźnik wyrażony w stopniach Celsjusza. Kiedy tłuszcz osiągnie daną temperaturę, zaczyna się spalać, tracąc przy tym wszelkie właściwości odżywcze. Tłuszcze o wysokim punkcie dymienia nadają się do długiego smażenia, zaś te o niskim, jedynie do sałatek czy potraw przygotowywanych na zimno.

Jaki tłuszcz będzie najlepszy do smażenia? Olej z awokado, bowiem zaczyna się spalać dopiero wtedy, kiedy osiągnie 270 stp.C. Drugie miejsce zajmuje olej z nasion moreli, a trzecie, olej migdałowy. Najgorszym wyborem jest olej lniany oraz masło. Te tłuszcze zaczynają się palić już przy 100 stp. C.

