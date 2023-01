Dodaj ten składnik do panierki. Schabowe będą jeszcze lepsze

Najlepsza panierka do schabowych

Tradycyjna panierka do kotletów schabowych opiera się na jajku, mące oraz bułce tartej. Następnie smażymy schabowe na tłuszczu na patelni i voilà, gotowe! Można jednak co nieco pokombinować z panierką i spróbować stworzyć nową, zupełnie inną w smaku. Okazuje się, że nie jest to takie trudne. Wystarczy, że do bułki tartej dodacie sezam, a nikt nie przejdzie wokół waszych schabowych obojętnie. Będą jeszcze bardziej chrupiące!