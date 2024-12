Dodaj trochę do szamponu. Tak wzmocnisz włosy

To skuteczny sposób na dbanie o włosy (zdjęcie ilustracyjne).

Pielęgnacja włosów spędza sen z powiek niejednemu. Szampony, odżywki, maski, wcierki... mnogość kosmetyków do tego, czy innego rodzaju włosów przyprawia o zawrót głowy. Zamiast wydawać fortunę, warto spróbować prostego domowego triku, który sprawi, że nasza czupryna będzie bujna i lśniąca, a włosy przestaną wypadać.

Od ilości szamponów do włosów, które witają nas przy wejściu do każdej drogerii, może się aż zakręcić w głowie. Producenci obiecują, że dzięki ich marce włosy staną się zdrowe i lśniące. Wystarczy, że wysupłamy niemałą kwotę.

Tymczasem wcale nie trzeba wydawać kokosów, by doczekać się dobrych rezultatów. Wystarczy uzupełnić codzienną pielęgnację o kilka składników. Te triki stosowały często już nasze prababcie!

Naturalne sposoby na pielęgnację włosów. Dodaj to do szamponu

Wśród naturalnych sposobów na poprawę kondycji włosów i skóry głowy są maski jajeczne, piwne, czy wcierki z ziół bądź roztwory drożdży. Te metody wymagają sporo zachodu za każdym razem. Zamiast nich warto sięgnąć po coś innego. Wystarczy, że dodamy te substancje do szamponu lub maski, a efekt będzie wspaniały.

Jednym z najlepszych naturalnych składników do pielęgnacji włosów jest olej z wiesiołka. Warto go użyć przy olejowaniu włosów bądź dodać do maski albo szamponu. Olej z wiesiołka zawiera bogatą gamę minerałów, w tym cynk, selen, magnez, wapń, a także kwas linolowy oraz fitosterole i witaminę E.

Do włosów świetnie sprawdzi się napar ze skrzypu polnego, który zawiera bardzo dużo krzemu. To stary sprawdzony sposób, który stosowały już nasze prababki. Można go użyć przed umyciem włosów, wymieszać z szamponem, bądź użyć w płukance.

Chcesz mieć piękne włosy? O tym nie zapominaj

Oleju z czarnuszki najczęściej używa się w kuchni, podobnie samych czarnych nasionek, które dodaje się np. do chleba. Mało kto wie jednak, że olej z czarnuszki wspaniale wpływa na skórę głowy, dzięki zawartości trzech witamin - A, E oraz D. A jak wiadomo, tylko zadbana skóra głowy skutkuje mocnymi i lśniącymi włosami. Olej z czarnuszki najlepiej dodać do szamponu.

Kilka lat temu w modzie było picie naparu z pokrzywy, który miał doskonale działać na organizm i pomagać w oczyszczeniu go. Pokrzywę można stosować jednak także "zewnętrznie". Dzięki temu, że obfituje w beta karoten, luteinę oraz witaminy A i E, olej z pokrzywy wzmacnia włosy i nadaje im zdrowy wygląd.

Na włosy wspaniale zadziała także napar z siemienia lnianego, który bogaty jest w witaminy z grupy B oraz w witaminę E. Można go dodać do szamponu albo nałożyć jak wcierkę i potem spłukać. Warto pamiętać o tym, żeby napar starannie odcedzić — chyba nikt nie chce wyczesywać drobinek napęczniałego lnu z włosów...

