Dodaj zamiast bułki. Mielone zachwycą smakiem

Kotlety mielone to jedno z najczęściej przyrządzanych dań w Polsce. Nic w tym dziwnego, skoro są pyszne, soczyste i syte. Jeśli chcesz nieco zmienić ich smak, zamiast bułki tartej dodaj do panierki składnik, który z pewnością masz już w swojej kuchni.

Pierwsze wzmianki o kotletach mielonych pojawiły się już w XIX wieku. Wówczas określano je mianem "siekanego mięsa", jednak przepisy bazowały na tych samych składnikach, które wykorzystuje się do przyrządzenia mielonych po dziś dzień. Jeśli chcesz nieco wzbogacić danie o dodatkowe składniki odżywcze, wypróbuj ten patent z panierką. Spróbuj raz, a nie wrócisz do klasycznych mielonych.

Jak przyrządzić kotlety mielone?

Podstawowy przepis na kotlety mielone wymaga zaopatrzenia się w mięso mielone, jajko, przyprawy i bułkę tartą. Oczywiście, co dom, to inny przepis. Część z nas dodaje do kotletów majeranek, niektórzy dodają surową czy też podsmażaną cebulę, a jeszcze inni, kaszę gryczaną.

Dodatek cebuli, oregano i fety sprawi, że kotlety nabiorą nieco greckiego charakteru. Z kolei na Śląsku do mielonych dodaje się twarogu, a na Podlasiu wspomnianej już wcześniej kaszy gryczanej. Jednak w każdym przepisie występuje bułka tarta, w której panierowane są kotlety. Jeśli chcesz zmienić smak mielonych, zamiast panierować kotlety w bułce tartej, wykorzystaj do tego produkt, który zapewne masz już w swoim domu.

Zetrzyj to warzywo na tarce. Doskonały zamiennik bułki tartej

Bułka tarta to nic innego jak zmielone, czerstwe bułki. Najczęściej wykorzystuje się ją do panierowania mięsa czy też warzyw. Niestety, jest uboga w składniki odżywcze, a do tego wchłania bardzo dużo tłuszczu.

Znacznie zdrowszą, ale równie smaczną alternatywą dla bułki tartej jest... ziemniak. Wystarczy zetrzeć obranego ziemniaka na tarce o drobnych oczkach. Kiedy puści wodę, należy dokładnie ją odsączyć. Ziemniaczanymi wiórkami wystarczy oblepić surowe kotlety, a następnie, usmażyć je tak jak zwykle. Dzięki ziemniakowi kotlety zyskają na wartości odżywczej, a do tego, będą soczyste i miękkie.

