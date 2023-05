Uderz w nie kilka razy. Mięso zmieni smak

Każdy, kto choć raz spróbuje poniższego sposobu, z pewnością będzie sięgać po niego częściej. Cały trik polega na tym, by po w trakcie wyrabiania mięsa kilka razy uderzymy nim w taki sposób, jak to robimy podczas wyrabiania ciasta drożdżowego. Zabieg ten sprawia, że włókna mięsa będą bardziej rozbite, co sprawi, że usmażone z niego kotlety będą soczyste i miękkie.