Dodatkowe 360 złotych. Mają skorzystać tysiące emerytów

Dodatek do emerytury dla sołtysów miałby wynosić, według propozycji zawartych w projekcie, 2,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za każdą kadencję, a maksymalnie – 10 proc. najniższej krajowej płacy. Jak wyliczył "Fakt", skoro od lipca minimalna płaca ma wynosić 3600 zł brutto, oznaczałoby to 360 zł dodatkowo do emerytury miesięcznie. Kwota miałaby być też waloryzowana.