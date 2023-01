Druga emerytura co miesiąc. Mało kto wie, że to możliwe

Podwójna emerytura lub wysoki dodatek do świadczenia to marzenie wielu seniorów w Polsce. Rosnące koszty życia zmuszają do szukania dodatkowych pieniędzy. Niektórzy emeryci mogą liczyć na takie wsparcie. Muszą jednak spełnić kilka warunków i złożyć dwa wnioski o wypłatę świadczenia.