Hit dla dojrzałych kobiet. Sukienka Kwaśniewskiej nie ma sobie równych

Jolanta Kwaśniewska , znana z perfekcyjnie dobranych stylizacji, postawiła na maxi sukienkę w stonowanym odcieniu kobaltu. Dzianinowy model z golfem , czyli must have na jesień, połączyła z tweedową marynarką, zyskując elegancką stylizację zgodną z najświeższymi trendami.

Z garderoby Jolanty Kwaśniewskiej wybrałyśmy coś jeszcze. To srebrna sukienka z plisowanym dołem, która sprawdzi się na wesele jesienią. Świetnie wpisuje się w aktualne trendy (metaliczne odcienie biją rekordy popularności, jesienią będzie podobnie!), a tym samym udowodniła, że sukienki dla dojrzałych kobiet wcale nie muszą być nudne i zachowawcze . Wręcz przeciwnie. Czasem warto zaszaleć z krojem sukienki albo kolorem czy fakturą materiału.

A może trochę błysku? Dopasowana sukienka maxi we wzory geometryczne kradnie spojrzenia. Okrągły dekolt pięknie podkreśli szyję, a duże kolczyki były w tym przypadku "wisienką na torcie". To idealna opcja dla kobiet po 50-tce.

Na koniec zostawiłyśmy klasykę. Małgorzata Kożuchowska wybrała małą czarną na ramiączkach typu "spaghetti" (cienkich jak makaron). Aktorka wybrała tę sukienkę na wakacyjny wyjazd , ale taki model to absolutny klasyk, który pasuje niezależnie od pory roku. Wszystko zależy od dodatków. W połączeniu z marynarką albo wełnianym kardiganem i kowbojkami sprawdzi się jesienią.

