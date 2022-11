"Dolce vita" Anny Lewandowskiej. Ta sukienka to synonim luksusu

"Dolce vita", czyli ukłon w stronę włoskiego przepisu na życie

Wyraziste i kontrastujące kolory, mocny i romantyczny wzór, a do tego podkreślający kobiecą sylwetkę fason sukienki – to projekt utrzymany w duchu "dolce vita". Ten włoski przepis na słodkie, wystawne i beztroskie życie najwyraźniej przypadł do gustu Annie Lewandowskie, która szybko odnalazła się w klimacie południowej i ekstrawaganckiej mody.