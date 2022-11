Te spodnie podzieliły wszystkich. Anna Lewandowska jak z wybiegu high fashion

Gwiazda odświeżyła dzwony

Spodnie z rozszerzoną nogawką, którą spopularyzowały w latach 70. "dzieci kwiaty" - to element garderoby, który do dzisiaj budzi kontrowersje. Dla jednych dzwony stanowią synonim obciachu. Inni odnajdują w nich swoje spojrzenie na świat, festiwalowy urok i lekkość charakterystyczną dla hippisów. A według gigantów mody – dzwony to konstrukcyjny majstersztyk, który pozwala bawić się modą i ubierać damską sylwetkę w ciekawe formy.