Dolej do płynu do płukania. Zaoszczędzisz krocie

Domowy płyn do płukania z octem. Działa idealnie

Płyn do płukania i do zmiękczania tkanin nie jest w ogóle konieczny do prania ubrań. Wiele osób podkreśla, że chemiczne specyfiki ze sklepu są pełne sztucznych substancji zapachowych i konserwantów, które mogą wywoływać alergie. Co więcej, płyny do płukania mogą zniszczyć odzież outdoorową i trekkingową - ubrania te stracą zdolność do odprowadzania wilgoci i stracą tym samym swoje właściwości. Kiedy pierzemy z użyciem płynu do płukania, łatwiej też o rozwój pleśni w pralce.