Jest siedliskiem bakterii. Jak w prosty sposób zdezynfekować gąbkę kuchenną?

Częste wymienianie gąbki kuchennej na nową to czynność, o której trzeba pamiętać i nie można odkładać na później. W końcu to właśnie nią myjemy szklanki, kubki czy sztućce, które potem trafiają do naszych ust. Chcemy więc mieć pewność, że faktycznie są czyste. A z gąbki mogą przedostawać się bakterie. Dlaczego namnażają się na niej tak szybko? Przede wszystkim ze względu na wilgoć. Gąbka do mycia naczyń jest niemal stale mokra, a do tego znajdują się na niej resztki jedzenia.