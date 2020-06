Dominika Gwit kończy 32 lata. Zaskoczyła ją reakcja sióstr

22 czerwca aktorka obchodzi 32 urodziny. Jak sama zaznaczyła, nie planowała urządzać przyjęcia, ale zaskoczyły ją przyjaciółki. "Jutro kończę 32 lata. Nie planowałam żadnych imprez ale ... od czego są przyjaciółki. Moje Siostry, moje Bratnie Dusze wzięły mnie za kołnierz i bach! Śniadanie, kwiaty i prezenty. Och Girls... KOCHAM WAS i każdego dnia dziękuję za Waszą Przyjaźń, która jest dla mnie największym prezentem" – napisała aktorka pod wspólnym zdjęciem z bliskimi.

Samoakceptacja to klucz

Dominika Gwit zachęca fanów do samoakceptacji i radości z życia. To szczególnie ważne w dobie Instagrama i promocji wykrzywionego wizerunku kobiety, która ma być perfekcyjna w każdym calu. Choć aktorka kilkukrotnie podejmowała walkę ze swoją nadwagą, efektami cieszyła się krótko z powodu efektu jojo. W końcu celebrytka postawiła na pozbycie się kompleksów i akceptację siebie. Ostatnio w tym temacie wypowiadała się Martyna Wojciechowska na antenie TVN. Tłumaczyła, że nie jest przykładem kobiety w rozmiarze 34 i wcale jej to nie przeszkadza. Wyjaśniała, jak ważne jest wsparcie młodych dziewcząt w tym, aby potrafiły pokochać swoje ciało i siebie.