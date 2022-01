Dominika Gwit nie przyszła na pogrzeb Żory Korolyova. "Spoczywaj w pokoju"

Poruszające słowa nad grobem Żory Korolyova

5 stycznia odbył się pogrzeb mistrza tańca - Nie było dnia, kiedy nie myślał o córce, Soni, którą zawsze będzie kochał do szaleństwa. W trudnych chwilach spotykaliśmy się i zostaliśmy partnerami oraz najlepszymi przyjaciółmi. (...) Lawina wspierających wiadomości, telefonów i morze łez, które po Tobie zostały, to tylko dowód na to, jak wiele dla nas wszystkich znaczysz. Dziś czas się pożegnać, do zobaczenia kochanie, dziękuję. Dziękuję, że dałeś mi tyle wspomnień, będę je nieść przez życie i pielęgnować. Musisz odejść, by być. Kocham Cię - mówiła nad grobem Żory Korolyova jego partnerka Ewelina Butor.