"Musisz odejść, by być". Partnerka Żory Korolyova żegna ukochanego

- Wyjątkowy talent, mogłam patrzeć na ciebie godzinami, tańczyłeś jak anioł. Lawina wspierających wiadomości, telefonów i morze łez, które po tobie zostały, to tylko dowód na to, jak wiele dla nas wszystkich znaczysz. Dziś czas się pożegnać, do zobaczenia kochanie, dziękuję. Dziękuję, że dałeś mi tyle wspomnień, będę je nieść przez życie i pielęgnować. Musisz odejść, by być. Kocham cię - cytuje Ewelinę Bator "Fakt".