Dominika Gwit o swoim marzeniu. "Tylko wtedy życie ma sens"

"To był dobry dla mnie rok. Jego kulminacja miała miejsce 22 września. Wtedy spełniłam swoje największe marzenie. Premierę miał stand up muzyczny "Dystans albo wszyscy umrzemy". Scenariusz napisał dla mnie sam Robert Górski, co do dziś nie mieści mi się w głowie " - zaczyna celebrytka, później przechodząc do kolejnego ważnego stwierdzenia.