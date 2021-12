Ratowniczka Olga walczy o życie. Pomóc może tylko drogi lek

Zdaje sobie sprawę, że może skończyć się tragedią, ale niechętnie o tym rozmawia. Myślę, że to jest jego sposób na odnalezienie się w tej okropnej sytuacji. Ja też staram się nie dostarczać mu niepotrzebnie traumatycznych widoków. Wolę zacisnąć zęby i próbować wykonywać podstawowe czynności domowe, niż leżeć całymi dniami zapłakana w łóżku. Oczywiście, gdy mam naprawdę gorszy dzień, to poproszę go o pomoc, zaparzenie herbaty, ale nie chcę użalać się nad sobą. Wierzę, że pokonam raka, znowu będę pracować i spełniać marzenia.