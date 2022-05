Dominika Gwit tańczy z radości w pięknym otoczeniu. "Zielono mi"

"Dystans to jest podstawa naszej wolności. Chciałam, żeby odbiorcy zrozumieli, że w momencie, kiedy zrzucimy z siebie kompleksy, rzeczy, które nas blokują, będzie nam łatwiej dostrzegać to, co jest najistotniejsze. Żyjemy w trudnych czasach, jesteśmy przebodźcowani, nie potrafimy ustalić priorytetów, poświęcamy życie na pracę w korporacji, a zaniedbujemy swoją rodzinę" - stwierdziła w rozmowie z WP Kobieta.