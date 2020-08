Dominika Gwit w bikini pozuje na plaży. "Wysyłam wam miłość"

"No cześć! Wysyłam wam miłość! Kto dziś plażuje? A kto w domu odpoczywa?" – zapytała pod fotografią. Niektóre z kobiet przyznały, że chciałyby mieć tyle energii i pozytywnego nastawienia, co Dominika Gwit. "U mnie z tym kiepsko" – napisała jedna z fanek.

Kobiety uwielbiają aktorkę za to, że po prostu jest sobą. W obecnych czasach okazuje się to dużym osiągnięciem, bo przecież mogłaby korzystać z rozmaitych programów do edycji zdjęć, które pomogłyby jej w pozbyciu się fałdek. Mimo to, tego nie robi. "Uwielbiam tu zaglądać. Bije stąd ciepło, szczerość i ogromne poczucie humoru" – trudno nie zgodzić się z opinią kolejnej internautki.