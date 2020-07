Dominika Gwit o otyłości. "Gdy nosiłam rozmiar 38 nie miałam propozycji pracy"

Chuda Dominika Gwit nie miała ról

Jak się okazuje, nie było to problemem dla scenarzystów " Singielki ". Bez problemu napisali nową historię bohaterki, która była zgodna z nowym wizerunkiem Gwit. A czy fakt, że aktorka ponownie przytyła wpłynął negatywnie na jej sytuację zawodową? Wręcz przeciwnie.

"Gdy nosiłam rozmiar 38 nie dostawałam ról. Teraz mam zdecydowanie więcej pracy. Nie wiem, co więcej powiedzieć", dodała ze śmiechem aktorka. Gwit jest już chyba zmęczona wiecznym odpowiadaniem na te same pytania. Nie ma chyba wywiadu, w którym aktorka nie musiałaby się odnosić do swojej wagi. I choć w rozmowach jest zawsze bardzo kulturalna i pozytywna, kiedyś może się jej skończyć cierpliwość.